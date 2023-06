ChristenUnie maakt zich zorgen over prijsverschillen opladen elektrische auto’s op straat

Foto: Wikimedia Commons

De fractie van de ChristenUnie in de gemeente maakt zich zorgen over de prijsverschillen voor het opladen van elektrische auto’s in de openbare ruimte. Uit onderzoek blijkt dat de prijzen te hoog liggen.

“Uit onderzoek van Independer blijkt dat de gemeente Groningen, net als andere Groningse gemeenten, duur is als het gaat om elektrisch laden op straat”, vertelt Peter Rebergen van de partij. “Gemiddeld kost een kilowattuur stroom 0,51 eurocent, terwijl in provincies als Gelderland en Overijssel de prijzen fors lager liggen, namelijk tussen 0,30 en 0,40 eurocent.” Volgens de ChristenUnie is betaalbaar laden belangrijk omdat elektrische auto’s in de aanschaf fors duurder zijn, waarbij de aanschaf rendabel wordt omdat elektriciteit goedkoper is dan fossiele brandstoffen.

De fractie wil van het gemeentebestuur weten waarom er prijsverschillen bestaan tussen gemeenten, en ook of een hogere energieprijs leidt tot minder interesse in het overstappen naar elektrisch rijden.