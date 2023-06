Chauffeur zonder rijbewijs rijdt onder invloed van alcohol en drugs

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Politieagenten hebben dinsdag een automobilist aangehouden die alcohol en drugs had gebruikt en van wie het rijbewijs was ingenomen. Dat meldt RTV Noord.

De agenten zagen een auto slingerend over de Gideonweg rijden. De bestuurder werd aan de Antwerpenweg staande gehouden. Op de bijrijdersstoel lag een fles alcoholhoudende drank en in de bekerhouder stond een glas met die inhoud. Uit een blaastest bleek dat de man had gedronken; bovendien testte hij positief op drugs.

De man bleek hardnekkig gedrag te vertonen, want de week ervoor was zijn rijbewijs al ingenomen, vanwege rijden onder invloed van alcohol. De bestuurder weigerde mee te werken aan een bloedonderzoek. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt en zijn auto is in beslag genomen.