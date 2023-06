CDA: ‘Hoe laat ‘forse dip’ in woningbouw zich zien en waar liggen alternatieven?’

Foto: Dimitris Vetsikas via Pixabay

Alternatieve locaties? Meer kleine projecten? Meer woningen in bestaande gebouwen? De Groningse CDA-fractie wil weten waar het college op stuurt om de ‘forse dip’ in de bouwproductie, die minister Hugo de Jonge voorspelde, het hoofd te bieden.

De Jonge liet eind mei weten dat voor de woningen die volgens de woondeals met de regio’s gebouwd moeten worden waarschijnlijk tegen een flinke dip in de productie wordt verwacht. Ook voor de Regio Groningen-Assen is er zo’n deal, waarin staat dat in de regio tussen nu en 2030 28.500 woningen uit de grond moeten worden gestampt, onder andere in Stadshavens, De Heldin, Meerstad en De Suikerzijde.

Maar bouwen is lastiger geworden en daarom adviseerde De Jonge de regio’s om zoveel mogelijk alternatieve locaties in beeld te brengen, zodat er meer plannen door de eisen van de gemeente of bezwaren van omwonenden heen kunnen komen. Het CDA vraagt het gemeentebestuur daarom om een stand van zaken rond de geplande woningen in de deal en naar de gevraagde mogelijk alternatieve locaties.

De partij ziet daarnaast heil in kleine projecten, waarbij er bijvoorbeeld een straat bij wordt gebouwd in een bestaande woonwijk. Ook denkt het CDA dat er zicht moet komen op de hoeveelheid panden die beter benut kunnen worden. “Bijvoorbeeld het toevoegen van een extra woonlaag op bestaande gebouwen en het splitsen van woningen”, aldus raadslid Etkin Armut.

Het CDA wil daarnaast dat de gemeente er bij het kabinet aandringt om de regels rond toeslagpartners binnen huishoudens te schrappen of aan te passen. Op die manier zouden meer mensen bij elkaar in één huis kunnen wonen, waardoor de vraag naar woonruimte kleiner kan worden.