CDA wil opheldering over stoppen stedenband San Carlos: “Ook stoppen met Moermansk?”

Foto via Stedenband Groningen - San Carlos

De fractie van het CDA in de gemeenteraad wil opheldering van het gemeentebestuur over het stoppen van de stedenband San Carlos. Vorig jaar herfst liet het gemeentebestuur nog weten dat stoppen niet wenselijk zou zijn.

San Carlos ligt in het Zuid-Amerikaanse Nicaragua. Het land wordt sinds enige tijd geleid door een dictator die in oktober 2022 de diplomatieke banden met Nederland verbrak, en de banden met Rusland juist aanhaalde. Dat was toen aanleiding om de stedenband ter discussie te stellen. Het college liet toen weten dat opheffen niet wenselijk is, ook omdat de stedenband op meerdere gebieden haar vruchten had afgeworpen. Ook de stichting zelf meldde dat de stedenband veel oplevert. Woensdag maakte de stichting echter bekend dat ze zichzelf opheft omdat ze vanwege de situatie in het land nog maar nauwelijks in staat is om projecten uit te voeren in San Carlos. Zo is het bijvoorbeeld al een hele tijd niet gelukt om contact te krijgen met de gemeente aldaar.

“Dit had eerder gemoeten”

“Wij zijn verbaasd dat de houding van het College in een paar maanden tijd 180 graden gedraaid lijkt te zijn”, reageert fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA. “We zijn blij dat er nu toch een einde komt aan de samenwerking met Nicaragua, maar dit had wat ons betreft veel eerder gemoeten. We horen daarom graag van het college wat er de afgelopen maanden veranderd is, waardoor het College van mening is nu wel een einde te willen maken aan dit stedenband.”

Moermansk

Naast de stedenband met San Carlos heeft Groningen ook een stedenband met Moermansk, waar via een stichting subsidie aan wordt verstrekt. Hier wil het CDA ook mee stoppen. “Vanwege de oorlog in Oekraïne is het hier niet mogelijk voor de stichting om activiteiten door te laten gaan en is er minimaal contact tussen de steden. Wanneer stedenbanden niet werken, en deze met een ondemocratisch land zijn, dan zijn wij van mening dat deze moeten worden verbroken. Dit geldt ook voor Moermansk.”