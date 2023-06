CDA schrikt van rol gemeente bij ontwikkeling Suikerunieterrein en vraagt om opheldering

Foto: Joris van Tweel

De fractie van het CDA gaat schriftelijke vragen stellen aan het gemeentebestuur rond de rol die de gemeente gehad heeft bij de ontwikkeling van het Suikerunieterrein. Het Dagblad van het Noorden meldt zaterdag dat geldnood bij de huurder de gemeente indertijd in een creatieve rol heeft geplaatst.

Na de sloop van de Suikeruniefabriek ging de gemeente op zoek naar een huurder voor het terrein. Het oog viel op een nieuw Gronings bedrijf. Dit bedrijf wordt gerund door drie zakenlieden, die allen bekenden zijn van de gemeente. Hun plan dat ze zelf geld hebben om te investeren, waarbij de winst die ze gaan maken deels naar de gemeente gaat, en deels naar het bedrijf zelf. Door misrekeningen moet de gemeente uiteindelijk de drie ondernemers redden, waarbij het niet duidelijk is hoe de constructie in elkaar zit.

Short stay

Volgens het Dagblad helpt de gemeente twee van de drie zakenmensen aan een lening voor hun businesscase voor een zo goed als honderd procent zekere belegging in een studentencomplex op het terrein. Uiteindelijk leidt dit tot een constructie waarbij kamers, formeel als hotel, via short stay verhuurd worden. Een woonvorm waar de gemeente geen voorstander van is, omdat deze huurders niet goed beschermd zijn tegen prijsstijgingen. Er worden hier echter geen afspraken over gemaakt met de ondernemers.

Etkin Armut (CDA): “Dit vraagt om opheldering”

Het Groningse bedrijf en de gemeente laten aan de krant weten zich niet te herkennen in het geschetste beeld. Raadslid Etkin Armut van het CDA: “Wij zijn geschrokken van het beeld dat in het artikel wordt geschetst. Als er notulen zijn waarin het lijkt dat de gemeente voorstelt de factuur voor een nepopdracht te betalen, dan zou je een inhoudelijke reactie verwachten. Dit vraagt om opheldering. Schriftelijke vragen hierover zijn inmiddels in de maak.”