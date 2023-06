CDA blij met autoluwe Nieuwstad: “Stap in de goede richting”

Foto via Google Maps - Streetview

Het besluit van het gemeentebestuur om de Nieuwstad autoluw te maken noemt de fractie van het CDA een stap in de goede richting. Vorig jaar december diende de partij een voorstel in om de straat autoluw te maken.

“De Nieuwstad maakt onderdeel uit van de Gele Loper”, vertelt raadslid Etkin Armut van de partij. “Dit gebied heeft te maken met hardnekkige ondermijnende criminaliteit. Eerder dit jaar kregen we een toezegging van het gemeentebestuur dat het autoluw maken meegenomen zou worden in een integrale aanpak van de Gele Loper. Wij vinden het goed nieuws dat deze aanpak er nu is. Met een autovrije Nieuwstad kunnen we criminele activiteiten die zich afspelen in dit gebied verder frustreren en terugdringen.”

Armut: “Criminelen krijgen niet langer beschutting door met de auto rond te kunnen rijden. En het zorgt het voor overzicht voor onze handhavers. De strijd tegen ondermijnende criminaliteit moet op veel manieren worden gevoerd. Het autoluw maken van Nieuwstad is een stap in de goede richting om de veiligheid in het stadscentrum te vergroten.”

Verslaggever Mirthe Klootwijk sprak in december met Armut: