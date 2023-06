Casper Goedkoop assistent van Dick Lukkien bij FC Groningen

09-06-2023 , Voetbal , Groningen , Presentatie , Keuken Kampioen Divisie , KKD Seizoen 2023 - 2024, Casper Goedkoop assistent trainer of Fc Groningen

Casper Goedkoop wordt komend seizoen bij FC Groningen één van de assistenten van de nieuwe hoofdtrainer Dick Lukkien.

De 50-jarige Goedkoop, woonachtig in Vries, heeft in de Euroborg een tweejarig contract getekend, tot medio 2025. Hij gaat vanaf komende zomer samen met Marcel Groninger aan de slag, onder de leiding van Lukkien.

Goedkoop is geen onbekende in Groningen. Hij was begin jaren ’90 jeugdspeler bij de FC. Voordat hij in 2014 één seizoen eindverantwoordelijke was van Jong FC Groningen liep hij twee jaar lang als trainer stage bij het belofteteam. Daar leerde hij Dick Lukkien kennen, met wie Goedkoop de afgelopen zeven jaar heeft samengewerkt bij FC Emmen als diens rechterhand.