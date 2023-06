Calimero en SOG schrikken van koerswijziging minister: “Engelstalige opleidingen laten ons mee doen op topniveau”

De verengelsing van opleidingen in het hoger onderwijs aanpakken. Dat besluit nam minister Robbert Dijkgraaf (D66) van Onderwijs afgelopen week. Universiteitsraadpartijen Calimero en SOG zijn geschrokken van het nieuws.

“Ik heb de nieuwsberichten de afgelopen dagen inderdaad gezien”, reageert Stijn van Hussen van Lijst Calimero. “En daar zijn wij als partij toch wel van geschrokken. In de toekomst mag nog slechts één derde van de opleidingen in het Engels worden gegeven. Uitzonderingen daarbij zijn wel mogelijk, maar voor ons als partij is op dit moment nog onduidelijk hoe de minister dit precies voor zich ziet. Toch gaat het om een flinke ingrijpende verandering, waarbij ik de behoefte snap, maar wij als Calimero bang zijn dat we hierdoor niet meer op het hoogste niveau mee kunnen draaien.”

Verengelsing

De afgelopen jaren werden steeds meer opleidingen in het Engels gegeven. Landelijk is sinds 2016 dit aantal toegenomen van 578 naar 677 opleidingen. Op de Rijksuniversiteit Groningen wordt bij de bacheloropleidingen ongeveer de helft in het Engels gegeven. Bij de masteropleidingen zijn er 93 in het Engels en 30 in het Nederlands. Minister Dijkgraaf wil dat een universiteit vanaf het schooljaar 2025 gaat bewijzen of Engels als voertaal ook daadwerkelijk een toegevoegde waarde heeft.

Stijn van Hussen (Lijst Calimero): “Veel docenten komen uit het buitenland”

Van Hussen: “Dat de Nederlandse taal belangrijk is, dat snappen wij heel goed. Maar gaat deze maatregel van de minister nu bijdragen aan een goede oplossing? Er wordt gesproken over een mogelijke uitzonderingspositie waarbij opleidingen toch in het Engels gegeven kunnen worden, maar op welke manier? Ik heb zelf bijvoorbeeld de bachelor American Studies gevolgd. Een internationaal gerichte opleiding die gewoon in het Engels gegeven moet worden. De verengelsing is absoluut sterk toegenomen. Ook omdat het aantal internationale studenten toenam. Maar ook internationaal personeel weet Groningen te vinden. En daar ligt voor ons de angst. Want als je de regelgeving strenger maakt, en er meer in het Nederlands moet, dan maak je het ook lastiger om hele goede docenten naar Groningen te halen. Het wordt dan voor hun te moeilijk.”

Laura Keijzer (SOG): “Het is een balans zoeken”

Laura Keijzer van de SOG is het daar mee eens. “Dit besluit van de minister vinden we jammer, maar tegelijkertijd vinden we het ook een lastige afweging. We moeten daar de balans in zien te vinden. Enerzijds is er de kritiek waar je iets mee moet doen. Aan de andere kant draaien we als universiteit nu mee op een internationaal hoog niveau. Er wordt heel goed onderwijs gegeven, waardoor we mondiaal mee doen. De internationalisering heeft daar aan bij gedragen. Doordat je internationaal bent is er een grotere instroom wat bij draagt aan de kenniseconomie. Dus tussen die twee punten moet je een balans zoeken, waarbij je het liefst niet op kwaliteit wilt gaan inleveren. En dat gaat wel lastig worden. Hoe ga je het beleid van de minister in de praktijk vorm geven?”

Stijn van Hussen: “We willen aan de top van de top staan”

Van Hussen: “Als het gaat om de instroom van internationale studenten, en de daaraan gekoppelde problemen als bijvoorbeeld huisvesting, zijn er handvaten die de instroom kunnen beperken. Maar op het gebied van personeel vind ik het een hele lastige. In Nederland is er te weinig onderwijzend personeel. Ondertussen willen we steeds meer. We willen aan de top van de top staan. Vergelijk het met een voetbalclub in de Eredivisie. Met alleen Nederlandse voetballers kun je leuke wedstrijden spelen. Maar je wilt het Champions League niveau bereiken, en daarom trek je spelers uit andere buitenlandse competities aan.”

“Voor docenten wordt het lastiger om in Nederland te werken”

“Als je gaat werken met beperkingen, dat opleidingen in het Nederlands gegeven moeten worden, dan maak je het voor internationale docenten lastiger om in Groningen aan het werk te gaan. Want heeft een docent het er voor over om eerst de Nederlandse taal te leren? Ik vraag me af voor wie de minister dit doet. Is het een politiek spelletje? Of is gehoor geven aan een oproep om meer aandacht te hebben voor de Nederlandse taal?”

Laura Keijzer: “Minister Dijkgraaf is welkom”

Over twee weken vindt in de universiteitsraad een strategische discussie plaats. Daarbij zal het internationaliseringsonderwerp aan bod komen. Zowel Calimero als SOG zijn benieuwd wat hier uit gaat komen. En ook hoe andere universiteiten in het land tegen de casus aan kijken. De partijen sluiten niet uit dat men wellicht gezamenlijk met een boodschap komt voor Den Haag. En op de vraag of Dijkgraaf eigenlijk niet aanwezig zou moeten zijn bij de bijeenkomst zegt Keijzer: “Dat zou misschien wel heel goed zijn, hij is welkom, want dan hoort de minister het uit de eerste hand. Maar ja. Groningen is ver weg hè?”