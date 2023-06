Bussen met Groningers onderweg naar Den Haag voor debat over gasrapport

Foto: Maarten Siepel

Ongeveer veertig Groningers stapten dinsdagochtend in een touringcar voor een reis naar Den Haag. De gratis busreis werd georganiseerd om zo veel mogelijk Groningers naar het Tweede Kamerdebat over de parlementaire enquête over de gaswinning te krijgen.

De busreis begon vanochtend in Appingedam en pikte onderweg passagiers op in Loppersum en bij de P+R bij Kardinge. Oud-nachtburgemeester Chris Garrit, medeorganisator van de busreis, vertelt dat ongeveer veertig mensen gebruik maakten van het aanbod om gratis naar het debat in Den Haag te kunnen.

Woensdag gaan er opnieuw touringcars met Groningers naar de hofstad. Dan verwachten organisatoren Garrit, de Groninger Bodem Beweging, het Groninger Gasberaad en Tweede Kamerlid Sandra Beckerman dat de bussen volledig afgeladen zullen zijn. Voor woensdag is er zelfs een wachtlijst voor de gratis busreis.

Met de actie willen de organisatoren de druk opvoeren tijdens het debat, waarbij vanuit Groningen wordt gehoopt op een ruimer pakket aan maatregelen. De organisatoren erkennen dat er tot nu toe weinig animo was om de problemen in het bevingsgebied adequaat op te lossen. “Ook al wordt er al jarenlang over Groningen gepraat, de Groningers wisten dat het zinloos was”, aldus de organisaties. Toch zijn de busreizen naar Den Haag nu wel nodig, zo stelt de GBB: “Dit tweedaagse Kamerdebat is een belangrijk moment voor Groningen. Het is nu of nooit. Door met elkaar het debat bij te wonen voeren we de druk op, en maken we in Den Haag duidelijk dat het nu echt tijd is voor verandering.”