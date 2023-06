Burgernet stopt met versturen sms-berichten, politie roept op tot installeren app

Burgernet gaat vanaf 1 september geen sms- en spraakberichten meer versturen. Mensen die meldingen willen blijven ontvangen worden door de politie opgeroepen om de Burgernet-app te installeren.

Mensen die zich aangemeld hebben voor Burgernet krijgen een sms- of een spraakbericht wanneer er in hun omgeving iets aan de hand is, waar de politie hulp bij kan gebruiken. Het kan bijvoorbeeld gaan om iemand die vermist is geraakt, of wanneer iemand gezocht wordt na een overval. Wanneer mensen iets gezien hebben kunnen ze contact opnemen met de politie, waardoor de pakkans vergroot wordt.

Geen onduidelijke afkortingen

De politie vertelt dat het gebruik van de app voordelen heeft. Zo zullen berichten uitgebreider zijn, en hoeft er niet gebruik te worden gemaakt van onduidelijke afkortingen. Ook is de privacy beter gewaarborgd. Gebruikers van de app hoeven namelijk niet in te loggen. Via de app krijgt men berichten over het gebied waar men op dat moment aanwezig is. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om via de app beeldmateriaal naar de meldkamer te sturen.

Beluisteren van spraakberichten komt niet altijd goed uit

Op jaarbasis worden er ongeveer 22,5 miljoen sms’jes verstuurd. Volgens de politie kent het systeem veel nadelen. Je krijgt namelijk alleen de sms’jes als je bent aangemeld. Bij iedere verhuizing moet de locatie echter worden aangepast. Ook komt het regelmatig voor dat mensen hun wachtwoord kwijtraken. Daarnaast ziet de politie dat spraakberichten niet altijd effectief zijn. Zo komt het bijvoorbeeld niet altijd uit om deze berichten te beluisteren.