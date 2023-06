Burgemeesters doen mee aan buitenspeeldag Groningen

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het is deze woensdag de Nationale Buitenspeeldag. Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd door Jantje Beton en kinderzender Nickelodeon.

Overal in het land zijn speelplekken ingericht en straten afgezet om kinderen de gelegenheid te bieden mee te doen aan leuke evenementen. In de gemeente Groningen gaat het om een zestal locaties. Het doel ervan is, kinderen ertoe te bewegen meer buiten te spelen. Een tweede doel is, straten en buurten meer kindvriendelijk te maken.

Het thema van deze zestiende editie is: “Burgemeester, kom je buitenspelen?” De dag wordt afgetrapt in de speeltuin aan de Van Ostadestraat, waar zo’n veertien burgemeesters bij aanwezig zijn. Zij gaan in gesprek met zo’n 150 kinderen over buitenspelen. De burgemeesters zijn in Groningen vanwege het VNG-jaarcongres.