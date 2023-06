Brandweer zet veel materieel in om brand in bosjes te blussen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer zette zondag aan het einde van de ochtend verschillende voertuigen in om een buitenbrand aan de Laan van de Vrijheid te kunnen blussen. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 11.30 uur bij de hulpdiensten binnen. “Er werd melding gemaakt van een brand in de bosjes naast een hotel”, vertelt Ten Cate. “De brand was ontdekt door medewerkers van het hotel. De meldkamer heeft direct twee tankautospuiten naar de locatie gestuurd en ook werd de schuimbluswagen meegenomen. Deze wagen heeft een bluskanon op het dak staan.”

Vanwege de droogte in de natuur werd uit voorzorg extra materieel naar de locatie gestuurd. “Uiteindelijk kon de brand met een emmertje water geblust worden. Voor de zekerheid heeft men nog een hogedrukslang uitgerold om na te kunnen blussen.” Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.