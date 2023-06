Brandweer rukt uit naar UMCG voor autobrand in parkeergarage

Foto: 112 Groningen

De zuidelijke parkeergarage onder het UMCG is dinsdagmiddag (gedeeltelijk) ontruimd vanwege een brand in een auto.

In eerste instantie bestond onduidelijkheid over de bron van de brand en daarom schaalden de hulpdiensten het incident meteen op naar een ‘grote brand’. Kort daarna werd duidelijk dat het vuur in de auto uit was, maar dat in de parkeergarage nog veel rook stond. De schaal van het incident werd daarom teruggeschroefd naar een ‘middelbrand’.

De parkeergarage werd snel ontruimd. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt.

Wat de oorzaak van de autobrand is geweest, is nog niet duidelijk. Twee maanden terug rukte de brandweer ook al uit naar het UMCG voor een brand in één van de parkeergarages. Toen werd de noordelijke garage ontruimd vanwege een brand in een elektrische auto. Daarbij raakte toen één persoon gewoon door rookinhalatie.