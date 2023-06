Foto: 112 Groningen

Op de Botanicuslaan in Haren heeft maandagochtend een buitenbrand gewoed in een tuin.

Naast een woning woedde enige tijd een relatief kleine brand in een haag. Toen de brandweer eenmaal ter plaatse was, had een tuinslang van de bewoners het grootste bluswerk al gedaan.

De brandweer hoefde niet veel te doen en besloot een aantal coniferen nog te voorzien van een laag beschermend water. Kort daarna gingen de brandweerlieden terug naar hun post.