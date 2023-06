Foto: Michael Huising (112 Groningen)

De brandweer is donderdagavond uitgerukt naar de scheepswerf van GS Yard BV in Waterhuizen. Rond een aantal schepen in aanbouw lag olie op het water.

Om ervoor te zorgen dat de olie zich niet verder in het water kan verspreiden, legden brandweerlieden op een bootje olieschermen rond de scheepswerf.

Waar de olie precies vandaan komt, is (nog) niet bekend.