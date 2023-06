Brandweer: “Kies voor erkende installateur bij plaatsing zonnepanelen”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De brandweer adviseert mensen die van plan zijn om zonnepanelen aan te schaffen, om deze te installeren door een erkende installateur. In Nederland zijn er veel bedrijven actief die niet lid zijn van een branchevereniging.

In Nederland mag iedereen zonnepanelen installeren. Je hebt er geen opleiding of certificaat voor nodig. Tien jaar geleden waren er ongeveer zevenhonderd bedrijf actief die zonnepanelen konden installeren. Inmiddels zijn dit er ruim 6.500, waarvan er slechts 800 erkende installatiebedrijven zijn die lid zijn van branchevereniging Techniek Nederland.

En daar schuilt een gevaar omdat verkeerd geïnstalleerde panelen brand of kortsluiting kunnen veroorzaken. In 2022 werden er 74 meldingen gedaan van brand, bliksem of een explosie van zonnestroominstallaties. Volgens de brandweer is dat maar het topje van de ijsberg, want kleine incidenten komen niet in de statistieken terecht. Om hulp te bieden heeft de brandweer een website online gezet met handige tips. Want zo stelt de brandweer, je zet toch geen beunhazen aan het werk op je dak?