Brandweer herdenkt collega’s die tijdens hun werk om het leven kwamen

Vlag halfstok bij de Groninger brandweer.

Met een korte plechtigheid bij de brandweerkazerne aan de Sontweg zijn zaterdagmiddag brandweermensen herdacht die tijdens de uitvoering van hun werk om het leven kwamen.

Het herdenken gebeurt sinds 2012. Volgens de brandweer is dit ook belangrijk omdat het overlijden een grote invloed heeft op de directe omgeving. Door jaarlijks te herdenken wordt de mogelijkheid geboden om samen de pijn te verwerken. Bij het Nationaal Brandweermonument in Schaarsbergen vond om 12.00 uur een korte plechtigheid plaats. Bij de herdenking worden alle brandweermensen herdacht die sinds 5 mei 1945 om het leven zijn gekomen. In totaal staan er 99 namen op het monument, waaronder de namen van de drie brandweerlieden die in 2008 om het leven kwamen bij een grote brand op een scheepswerf in De Punt.

De herdenking vindt ieder jaar plaats op de derde zaterdag in juni. Behalve in Schaarsbergen gebeurt dit ook bij diverse kazernes in het land. Behalve een kort moment van stilte kiest men er ook voor om met een waterboog een eregroet te brengen.