Brandweer forceert deur aan Nieuwstraat vanwege lege batterij in brandmelder

Foto: 112 Groningen

Een piepende brandmelder zorgde er vrijdagavond voor dat een deur aan de Nieuwstraat het moest ontgelden.

Omwonenden hoorden de melder afgaan in een woning aan de straat, waarop de brandweer werd gewaarschuwd. Er was niemand aanwezig in het pand.

De brandweer besloot het zekere voor het onzekere te nemen en toch een kijkje te gaan nemen, waarop de deur werd opengebroken. Eenmaal binnen bleek het te gaan om loos alarm. Volgens aanwezigen piepte de brandmelder in het huis wel, maar waarschijnlijk om te laten weten dat de batterij in het apparaat aan vervanging toe is.

De brandweerlieden bleven nog enige tijd wachten op de bewoners of de politie. Daarna ging de ploeg terug naar de kazerne.