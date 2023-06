Brandweer en boer redden koe uit sloot in Onnen

Foto: 112 Groningen

De brandweer kreeg donderdagavond hulp van een boer aan de Hooidijk in Onnen bij een reddingsactie voor een koe.

Het dier had zichzelf vastgewerkt in een modderplas langs een weiland. Voorbijgangers zagen het dier en riepen de hulp in van de brandweer.

De brandweerlieden probeerden het dier met spanbanden uit zijn benarde situatie te bevrijden. Dat bleek moeilijk, dus zette een boer uit de omgeving kracht bij met zijn trekker. En met succes.

Het dier lijkt vooralsnog weinig last te hebben gehad van zijn spartelpartij. Volgens aanwezigen stond het dier snel weer op en graast de koe inmiddels weer rustig.