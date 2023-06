Brandweer Asperen weet wel raad met verwarde man op pand aan Bloemsingel (foto’s)

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Welk brandweerkorps bestrijdt als beste een incident? Dat was de vraag die zaterdag centraal stond bij een wedstrijd van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité, AWBC, in de stad. Uiteindelijk ging brandweer Asperen, uit West-Betuwe, met de hoogste waardering naar huis.

Aan de wedstrijd deden acht brandweerploegen mee. Gedurende de dag moesten zij zich melden op de brandweerkazerne aan de Sontweg waar ze vervolgens een melding ontvingen. In die melding stond dat ze ter assistentie van de politie moesten uitrukken naar de Bloemsingel. Op die locatie werd een verwarde man aangetroffen die bovenop een antikraakwoning stond. Na een gesprek met een onderhandelaar van de politie, waarin de man aangaf dat er brand was gesticht in het gebouw en hij niet alleen was, verliet hij het dak met behulp van de hoogwerker.

“Kans op rookgasexplosie”

Nieuwsfotograaf Mike Weening: “Brandweerlieden kregen de taak om eventuele slachtoffers te redden en om de brand te blussen. Daarbij werd iedere brandweerman gevolgd door een waarnemer die alles noteerde. Er waren verschillende mogelijkheden om de zaak op te lossen. Belangrijkste aandachtspunt was dat er in het trappenhuis een slachtoffer lag die van de trap was gevallen en gered moest worden. In een ruimte op de bovenste verdieping smeulde een stoel. Daarbij was het belangrijk dat er goed gekoeld werd omdat er anders een rookgasexplosie kon ontstaan. Ook bevond zich in de ruimte een tweede slachtoffer dat gered moest worden.”

Asperen

Van de acht ploegen krijgt brandweer Asperen de hoogste waardering. Zij krijgen 1.864 punten. Op de plaatsen twee en drie ook brandweerkorpsen uit de regio Gelderland-Zuid. Brandweer Waardenburg kreeg 1.835 punten en Dodewaard 1.777 punten. Beilen, Elburg, Lienden, Uithuizen en Zwijndrecht maakten het klassement compleet. Alle ploegen lukte het om het scenario tot een goed einde te brengen.

“Elke ploeg pakt het incident anders aan”

Weening: “Het is heel interessant om te zien hoe elke ploeg op een andere manier het incident aanpakt. Sommige ploegen zijn heel aanvallend, en trekken gelijk het gebouw in. Anderen zijn juist heel defensief, en proberen zoveel mogelijk informatie te vergaderen, over wat ze binnen aan kunnen treffen. Het gevaar bij een defensieve aanpak is dat er veel tijd verloren kan gaan.”

Met de winst plaatst brandweer Asperen zich voor de landelijke finales die in september worden gehouden.