Brand in prullenbak brengt redding voor voetballende kinderen in De Wijert

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Geluk bij een ongeluk vrijdagavond aan de Van Lenneplaan. Een klein brandje in een prullenbak bracht redding voor een paar jonge voetballers.

In het parkje aan de Van Lenneplaan stond een prullenbak in brand. Omstanders schakelden de brandweer in, die het vuur met een gerichte straal bluswater snel wisten te blussen. De prullenbak bij het winkelcentrum vatte waarschijnlijk vlam, nadat er brandend materiaal in was gegooid.

De aanwezigheid was misschien een wat ondankbaar klusje voor de brandweerlieden, maar niet voor een paar jonge voetballers in het naastgelegen parkje. Een van de voetballertjes had de bal op de pui van de supermarkt geschoten. De brandweerlieden boden uitkomst en met een ladder werd de voetbal van het dak gehaald.