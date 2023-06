Bragi uit Stad wil het Leukste Studentenorkest van Nederland worden

Foto: website Bragi

Het Groninger Studenten Muziekgezelschap Bragi wil de titel ‘Het Leukste Studentenorkest van Nederland’ in de wacht slepen. De oudste en grootste studentenmuziekvereniging van Groningen hoopt daarom op veel stemmen uit Stad.

Samen met elf andere studentenorkesten doet het mee aan de verkiezing, georganiseerd door het AVROTROS-programma De Klassieken op NPO Klassiek. Het Groningse gezelschap hoopt op veel stemmen, zodat het orkest door kan naar de tweede stemronde. Dan hoopt Bragi de strijd aan te gaan met twee andere orkesten om de hoofdprijs: een concert geven op festival Wonderfeel in ‘s-Graveland.

Op 16 juni wordt duidelijk of Bragi een plekje krijgt in de top-3 voor de eretitel. Stemmen kan via deze link.

Bragi verwierf halverwege december nog een miljoenenpubliek, met een optreden bij het populaire tv-programma ‘Even tot Hier’ van Niels van der Laan en Jeroen Woe. De WK-wedstrijd tussen Nederland en Argentinië zorgde voor een kleine opkomst bij een optreden in de St. Jozefkathedraal en het komische duo besloot Bragi daarom een plek te geven in de uitzending. Daardoor zagen en hoorden anderhalf miljoen televisiekijkers hoe Bragi een stuk uit hun winterconcert ten gehore bracht. OOG maakte er het onderstaande item over: