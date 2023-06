Bragi uit Stad finalist bij verkiezing Leukste Studentenorkest van Nederland

Foto: website Bragi

Het Groninger Studenten Muziekgezelschap Bragi is één van de drie finalisten in de race om de titel ‘Het Leukste Studentenorkest van Nederland’. Dat werd vrijdagochtend bekend gemaakt in het NPO-Radio 4 prgramma De Klassieken. Door een tweede, beslissende stemronde moet duidelijk worden of Bragi met de titel naar huis gaat.

Samen met elf andere studentenorkesten deed Bragi mee aan de eerste ronde voor de verkiezing, georganiseerd door het AVROTROS-programma De Klassieken op NPO Klassiek.

Op 16 juni start stemronde twee, waarin de top 3 gaat strijden om de eretitel en de hoofdprijs: een concert op festival Wonderfeel op 22 juli.

De winnaar wordt bekend gemaakt op vrijdagochtend 23 juni in de live-uitzending van De Klassieken in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum.