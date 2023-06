Borstbeeld van koning Willem Alexander onthuld in Stadhuis

Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen via Facebook)

In het stadhuis is vrijdagmiddag een buste van koning Willem Alexander onthuld. Het beeld komt in de raadszaal te staan.

Het Groninger stadhuis is de afgelopen jaren gerenoveerd en verbouwd, maar een beeltenis van de koning ontbrak. De gemeente heeft beeldhouwster Marilyn Josiena uit ’t Zandt daarom de opdracht gegeven een buste van de koning te maken. Zij houdt zich vooral bezig met portretten. “Niets is boeiender dan te proberen leven te scheppen uit het dode materiaal van klei en steen. Ik zie het als een uitdaging om in een portret het karakter en persoonlijkheid of wel de ziel te vangen, zodat het het gaat leven.”

Tegelijk met de onthulling van het borstbeeld werd het boek ‘Stadhuis Groningen —Voortdurend bij de tijd’ gepresenteerd. In het boek beschrijft Erik Dorsman de geschiedenis van het monumentale bouwwerk, met daarnaast veel aandacht voor de recente renovatie. Het stadhuis werd tussen 2020 en 2022 geheel gerenoveerd, verduurzaamd en deels verbouwd om het pand te laten voldoen aan de eisen van de 21e eeuw.