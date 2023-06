Boek over geschiedenis stadhuis vanaf zaterdag te koop

‘Stadhuis Groningen – Voortdurend bij de tijd’, dat is de naam van een boek dat vanaf zaterdag 17 juni te koop is.

Het boek is gemaakt ter gelegenheid van de renovatie en verduurzaming van het stadhuis, tussen 2020 en 2022. Het beschrijft de aanpak van het stadhuis en plaatst deze in historisch perspectief. De ontwerper Jacob Otten Husly won er in 1775 de eerste architectuurprijs van Nederland mee.

Het boek van architectuurhistoricus Erik Dorsman staat vol foto’s en vertelt het verhaal van de geschiedenis van het stadhuis, tot aan de recente aanpak. Volgens de maker kan het, dankzij de verduurzaming, weer een lange tijd mee.