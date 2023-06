Binnenstad-Oost heeft weer eigen buurtcentrum

De Binnenstad-Oost heeft weer een eigen buurtcentrum. Het pand aan de Nieuwe Sint Jansstraat werd vrijdag officieel geopend.

Er was sinds 1982 een buurtcentrum in pand, maar het stond de afgelopen jaren leeg. Enkele buurtbewoners besloten het wijkcentrum weer nieuw leven in te blazen.

Op de benedenverdieping is een activiteitencentrum. Daarboven zijn enkele kleine sociale ondernemingen gevestigd. Het bijzondere daaraan is dat het buurtcentrum niet afhankelijk is van subsidies.

Tijdens de opening van het pand was ook het KRO/NCRV programma ‘Twaalf straten groen’ aanwezig. In dit TV programma kun je zien hoe je een straat kan vergroenen. Want dat gebeurde voor het nieuwe buurtcentrum.