Bijzondere kunstexpositie in oude EMG-fabriek: “Streetart laten erkennen als kunstvorm”

Foto: Michel Velt

In de oude EMG-fabriek aan het Eemskanaal is vanaf dit weekend een bijzondere expositie te zien. Op de overzichtstentoonstelling zijn werken van kunstenaars Michel Velt en Roos Vonk te zien.

Hoi Michel! We kunnen jou van grote straatkunstwerken die op verschillende plekken in Stad te zien zijn. Hoe ben je op deze tentoonstelling beland?

“Ik werd benaderd door de organisatie van het Noorderzon Festival. Zij maken gebruik van deze ruimte, en ze vertelden dat er in een periode in juni er niks mee gebeurde. En of ik daar ook iets voor kon bedenken. Nou, die kans heb ik toch wel met twee handen aangepakt. En dat is spannend, want in tegenstelling tot Roos heb ik niet zoveel ervaring met het exposeren van kunst.”

Hoe ben je te werk gegaan bij de inrichting van de expositie?

“De ruimte ziet er uit als een industriële loods. We dachten, hoe kunnen we nu iets maken wat bij ons werk aansluit maar ook de bezoekers leuk is. Met behulp van oude decorstukken hebben we muurtjes gebouwd. Daardoor zijn er twee ruimten ontstaan waar we onze werken in tentoonstellen. Je vertelde al dat mensen mij kennen van grote kunstwerken die op gebouwen te zien zijn, maar in het verleden heb ik meer gedaan. Ik heb eigenlijk van alles gedaan, en dat is dus op deze expositie terug te zien. Het is echt een overzichtstentoonstelling geworden. Zo heeft bijvoorbeeld de acht meter lange sprinkhaan, die eerder op Noorderzon was te zien, ook een plekje gekregen.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Michel Velt is in Stad bekend van verschillende grote kunstwerken die op gebouwen zijn aangebracht. Foto: Bert Lanting

Voor wie is deze tentoonstelling interessant?

“Het is ontzettend breed en gevarieerd. Van mozaïek tot schilderijen, decorstukken en streetart. Er is van alles te zien. Sowieso is het denk ik heel interessant voor Minerva-studenten om inspiratie op te doen, maar ook voor kunstliefhebbers in het algemeen. En ja, het is een overzichtstentoonstelling. Als ik sommige dingen dan weer terug zie die ik indertijd gemaakt heb, dan denk ik wel, met de kennis van nu had ik dat indertijd wel anders aangepakt, haha.”

Roos. Jij bent de andere kunstenaar wiens werken hier te zien zijn. Hoe is dit voor jou?

“De grote kracht van deze expositie is dat het laagdrempelig is. Normaal is kunst te vinden in musea en galeries. Prachtige plekken, die tegelijkertijd toch wel een drempelwaarde hebben. Deze plek, waar onze kunst nu te zien is, is een rauwe fabriek. Een historische plek. En wat Michel al zegt, het was een feestje om dit in te mogen richten. Sculpturen, streetart, schilderijen. Het is heel breed en gevarieerd.”

Je zou kunnen zeggen dat omdat het zo breed is, dat het ook onduidelijk is …

“Sinds vrijdag is de expositie geopend, en de geluiden die wij horen, die zijn heel positief. Door de indeling van de ruimte zijn er veel mogelijkheden om rond te dwalen. En omdat het zo breed is, is er voor een ieder wel wat wils. Als je niks met schilderijen hebt, dan weet je dat even verderop hele andere kunstvormen te zien zijn. Dat maakt het heel leuk.”

Michel kennen we van de grote kunstwerken op gebouwen. Waar zouden we jou van kunnen kennen?

“Als het gaat om streetart, daar ben ik later ingerold. Maar werk van mij is bijvoorbeeld te zien in het gebouw De Brugwachter aan de Antillenstraat, nabij de Gerrit Krolbrug. Daar heb ik een grote muurschildering gemaakt. En ook is er een schildering van mij te vinden in het Martiniziekenhuis. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren gewerkt aan projecten in bijvoorbeeld een sporthal in Veendam, en ook ben ik aan het werk geweest in Berlijn en Athene.”

We hebben het dan over streetart. Een vorm die toch altijd nog wel een beetje wordt vergeleken met graffiti. Is jullie doel ook met deze expositie om de waarde van streetart te laten zien?

“Dat is niet direct ons doel. Maar het zou wel een mooie bijvangst zijn. Streetart bestaat uit allerlei verschillende vormen. Het zou heel mooi zijn om mensen, die ons de komende dagen bezoeken, met andere ogen naar deze kunstvorm te laten kijken. Sowieso is dit een leuk experiment om mensen op een laagdrempelige manier in aanraking te laten komen met kunst.”

De expositie in de oude EMG-fabriek loopt tot en met 11 juni en is elke dag geopend van 13:00 tot 18:00 uur.