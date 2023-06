Bewoner LVV-opvang aan Osloweg verdacht van misbruik en gijzeling medewerkster

Foto via Politie.nl

Agenten hebben afgelopen maandag een bewoner van de LVV-opvang aan de Osloweg aangehouden, omdat hij wordt verdacht van de gijzeling en het misbruik van een medewerkster van de opvanglocatie voor dakloze vreemdelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden vrijdagmiddag. De rechter-commissaris besloot vrijdag dat de man veertien dagen in hechtenis blijft en alleen met zijn advocaat mag praten.

De verdachte zou maandagavond een twintigjarige begeleidster van de opvang hebben gegijzeld en misbruikt in een kamer in het gebouw, wat wordt gerund door Inlia. Het OM denkt dat daar mogelijk een tweede man bij aanwezig was, die wordt gezocht als getuige.

De politie wist de medewerkster uiteindelijk te bevrijden door de deur van de kamer open te breken met een stormram. De verdachte, die volgens de krant een ex-kindsoldaat uit Sierra Leone is, werd aangehouden.