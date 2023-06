Betaalt de gemeente nog steeds torenhoge huursom voor vluchtelingenhotel? CDA en VVD willen opheldering

Bron GoogleMaps

Hoewel het voormalige Nescio Hotel in Haren de afgelopen winter met een ‘figuurlijk noodverband’ bewoonbaar is gehouden, lijkt het erop dat de gemeente nog steeds de hoofdprijs betaald voor de huur van het pand. Dat is tegen het zere been van de raadsfracties van het CDA en de VVD. De fracties vragen zich af waarom er in april niet opnieuw is onderhandeld met de eigenaar.

Een jaar geleden werd duidelijk dat de gemeente een miljoen euro per jaar betaalt voor de huur van het voormalige hotel, waar de gemeente sinds een jaar Oekraïense vluchtelingen opvangt. Het gebouw verkeert in slechte staat en staat eigenlijk op de nominatie om gesloopt te worden. Ondanks de hoge huurprijs is de gemeente ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw.

Een jaar terug liet het gemeentebestuur weten bereid te zijn om over de ‘forse huurprijs’ (de gemeente wilde de huurprijs van een miljoen euro niet bevestigen) te onderhandelen met de nieuwe eigenaar. Volgens het CDA en de VVD is dat niet gebeurd en is het contract met de eigenaar in april stilzwijgend verlengd. “Dit verbaast onze fracties zeer”, schrijven de twee fracties.

De fracties vragen zich af of de gemeente voornemens is om met de nieuwe eigenaar van het Nescio Hotel tot een

lagere huursom te komen. De fracties twijfelen ook aan de staat van het pand voor de zomer en vragen het gemeentebestuur of er genoeg verkoeling is in het voormalige hotel.

Afgelopen winter zaten de Oekraïense vluchtelingen in het hotel een aantal weken (deels) in de kou, nadat een boiler in het pand de geest gaf. De boiler werd gerepareerd, maar moet eigenlijk vervangen worden. De twee fracties willen nu ook weten of het voormalige hotel nu wel klaar gaat zijn voor de winter.