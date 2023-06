Be Quick 1887 hoog op lijst beste jeugdopleidingen

Foto Andor Heij. Keeper Be Quick zaterdag.

De jeugdopleiding van Be Quick 1887 staat op de twaalfde plaats van beste jeugdopleidingen in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van sportlicht.nl . De lijst is gebaseerd op de eindstanden van het afgelopen weekeinde.

Be Quick is daarmee de hoogst scorende club die niet uit het westen komt. GVAV Rapiditas staat op de 44e plaats en heeft daarmee de derde jeugdopleiding van het noorden.

FC Lewenborg staat landelijk op op plek 192. Dan volgen HFC’15 (208) en Helpman (210). Ook GRC Groningen (311), Velocitas (325), Lycurgus (357) en Gorecht (420) staan in de top 500 van beste jeugdopleidingen.