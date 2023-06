Be Quick 1887 blijft in vierde divisie na nederlaag tegen Kampong

Foto Robbin Hofstra. Kampong - Be Quick 1887

Het is Be Quick 1887 zondag niet gelukt om te promoveren naar de derde divisie. In Utrecht werd met 4-1 verloren van Kampong. De eerste wedstrijd in Haren eindigde in 0-0. Kampong speelt daardoor de finalewedstrijden tegen JOS Watergraafsmeer.

Pim Janssens en Nies van Raalten zorgden voor een 2-0 ruststand voor het sterkere Kampong. Merijn Muskens zorgde voor de 3-0. Op aangeven van Yoran Cats tekende Geertjan Liewes voor de 3-1. Johannes Noothoven van Goor kopte de laatste hoop voor Be Quick aan diggelen: 4-1.

Be Quick trainer Steven Wuestenenk kreeg met de nacompetitie een aardig afscheidscadeau. Hij gaat naar d’ Olde Veste’54 uit Steenwijk. Maar Wuestenenk was wel teleurgesteld door de nederlaag: “Helaas, het zit er nu helemaal op. Maar het zat er niet in vandaag. We hadden top moeten zijn en alles moest kloppen, maar dat was niet zo”.

Wuestenenk vond Kampong net als afgelopen donderdag de betere ploeg: “Ze zetten ons weer onder druk en we maakten fouten onder die druk. Na de 1-0 gingen we wel beter spelen. We hebben de schroom van ons afgegooid. We kregen wat kansjes en mogelijkheden, maar het was allemaal net niet”.

Be Quick speelt volgend seizoen opnieuw in de vierde divisie. Hele verre uitwedstrijden blijven de Groningers bespaard, want de vier vierde divisies worden een mix van zaterdag en zondagclubs waardoor er meer regionale wedstrijden zijn.