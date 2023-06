Automobilist rijdt met 159 kilometer per uur over ringweg

Foto via Politie.nl

Politieagenten hebben maandag een 29-jarige bestuurder uit Groningen aangehouden omdat hij met 159 kilometer per uur over de ringweg reed. Dat meldt de politie op sociale media.

Op de ringweg werd een snelheidscontrole uitgevoerd. “Daarbij klokten we een automobilist die 84 kilometer per uur te hard reed”, schrijft de politie. “We hebben hem daarna staande kunnen houden. De man is daarna door ons aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed en het in bezit hebben van harddrugs.

De politie doet verder onderzoek in de zaak. Omdat de snelheidsoverschrijding meer dan 50 kilometer per uur is, kan de man sowieso zijn rijbewijs inleveren.