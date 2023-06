Autistische rapper uit Groningen brengt gevoelige plaat uit: ”Ik heb een tijdje gedacht dat het aan mij lag”

De Groningse rapper Attie HZ brengt een nummer uit genaamd Thrift Store Bike. De met autisme gediagnosticeerde rapper wil laten zien dat zijn beperking niet alleen maar nadelen met zich meebrengt.

”Ik wilde een nummer maken over een vervelende periode,” vertelt Hans Zuur, beter bekend als Attie HZ. ”Op een gegeven moment was ik werkloos en zat ik in de bijstand. In die tijd had ik niet veel te besteden en toen werd ook nog eens mijn fiets gestolen.” Hans vertelt dat hij de fiets heel erg nodig had voor de eventuele baan waar hij dan naartoe kon fietsen. Uiteindelijk vond de rapper een fiets bij de kringloop. Maar die fiets ging steeds weer stuk. ”En daar gaat het nummer over,” vertelt Hans Zuur.

Op de vraag waarom hij een rapnummer wilde maken antwoordt Attie HZ: ”Er waren veel mensen in mijn klas die naar rapmuziek of hiphop luisterden.” Dat inspireerde de Groninger om ermee aan de slag te gaan. ”Ik ging voor inspiratie op zoek naar een beat op YouTube en toen ben ik doorgegaan naar een producer waar ik samen mee werk en ben ik gaan teksten schrijven.” Het verhaal van de Groningse autistische rapper is een voorbeeld van de kracht van muziek als uitlaatklep voor persoonlijke expressie. ”Ik zou aan autistische jongeren willen meegeven dat je moet geloven in jezelf.” Er zijn ook zeker situaties waarin het voordeel heeft dat je autisme hebt. ”Je hebt hyperfocus, daar kan je je dan helemaal op concentreren. Dat is een groot voordeel.”

Het nummer is vanaf 16 juni overal te luisteren en te streamen.

Beluister hieronder het interview dat plaatsvond in de OOG Ochtendshow