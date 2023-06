Amerikaanse ambassadeur basketbalt met jongeren

Ambassadeur Shefali Razdan Duggal was de afgelopen dagen in de provincie Groningen. Zo bezocht ze Zeehondencentrum Pieterburen, at ze een eierbal bij cafetaria Koning en ging ze op bezoek bij burgemeester Koen Schuiling. Ook kwam de ambassadeur in Lewenborg voor het project YETS. YETS gebruikt basketbal als basis om kwetsbare jongeren te begeleiden en ontwikkelen.

“Basketbal zorgt er gewoon voor dat je samen naar een doel werkt”, zegt oprichter Jonah Kremer. “Dat is het mooiste wat je als groep kunt beleven. Of je het nou haalt of niet, ik denk dat samen ergens naar oe gaan en daar dingen voor laten of vooral niet doen, dat zorgt ervoor dat je een sterke band met elkaar krijgt.”

Ambassadeur Shefali Razdan Duggal had al lang niet gebasketbald. “Maar gelukkig kon ik samen met deze inspirerende jongeren spelen, die hier zijn om zich te ontwikkelen zodat ze de maatschappij iets goeds kunnen brengen.”

Kremer is erg trots op de komst van ambassadeur Razdan Duggal. “Het is een hele grote eer dat er iemand met zo’n volle agenda tijd voor ons maakt. Ze maakt toch wel drie uur tijd vrij om hierbij te zijn. Ik was zelf gespannen, maar ook vooral de jongeren omdat ze eigenlijk niet zo goed weten wat een ‘ambassadeur’ inhoudt. Het is mooi om te zien dat wij nu ook gezien worden.”