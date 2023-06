Ambassadeur VS eet bammetjes met Schuiling en maakt eierballen bij cafetaria in Stad

Foto via Twitter @usambnl

Terwijl Groningen woensdag het onderwerp van gesprek was in Den Haag, ging Shefali Razdan Duggal juist de andere kant op. De ambassadeur van de VS in Nederland waagde zich onder meer aan het bereiden en proeven van één van de meeste bekende lekkernijen van de stad.

Tijdens een gesprek met Koen Schuiling op het Stadhuis stonden er boterhammen en andere hapjes klaar voor de ambassadrice.

Thank you @gem_groningen Mayor Koen Schuiling for sharing your perspectives on this beautiful city and region. pic.twitter.com/iIevvtraHi — Ambassador Shefali Razdan Duggal (@usambnl) June 8, 2023

De ambassadrice had daarna nog wat ruimte over om zich bij cafetaria Koning te wagen aan een typisch Groningse lekkernij: de eierbal. In de onderstaande video is te zien hoe Razdan Duggal les krijgt van de family Koning in het bereiden van de lekkernij:

Who loves fried food? ME! Thank you to the Koning family for teaching me how to make the famous ‘eierbal’ at Cafetaria Koning! pic.twitter.com/5aiXvXrZhw — Ambassador Shefali Razdan Duggal (@usambnl) June 8, 2023

De ambassadrice maakte voor haar eierbal-avontuur van woensdag al een uitstapjes in de provincie en ging langs bij het instituut voor American Studies aan de RUG.

What a treat to visit the Seal Rehabilitation and Research Center in Pieterburen on #WorldOceanDay! I learned so much about their amazing work to protect seals and the Wadden Sea, raising awareness about plastic pollution and climate change. pic.twitter.com/mlGSiDweHJ — Ambassador Shefali Razdan Duggal (@usambnl) June 8, 2023

I truly enjoyed learning about the American Studies Program at the University of Groningen. Thank you @Am_Studies for sharing how students prepare to become future leaders! pic.twitter.com/AM5VnpV5GP — Ambassador Shefali Razdan Duggal (@usambnl) June 8, 2023

Razdan Duggal was donderdag ook in Stad en nam onder meer een kijkje bij het YETS-programma in Lewenborg, waarbij jongeren doormiddel van sport (basketbal), activiteiten en begeleiding bij school worden geholpen om problemen buiten de deur te houden. Daarover is vrijdag meer te zien en te lezen bij OOG.