Alzheimercafé ook bedoeld voor mantelzorgers: “ze zeggen vaak ‘Wat fijn dat dit bestaat!'”

Dinsdagavond vindt een Alzheimercafé plaats in het Dignis Bernlef Wooncentrum in Paddepoel. De avond is bedoeld voor iedereen die in aanraking komt met de ziekte, vertelt coördinator Jennie Grave: “Mantelzorgers zeggen vaak na afloop: ‘Wat fijn dat dit bestaat!'”



Alzheimer heeft vele gezichten, vertelt Grave. “Meestal begint het met het vergeten van dingen, niet weten waar je bent en je verliest tijdsbesef”, legt ze uit. “Het begint meestal in het hoofd, maar kan ook in de rest van het lichaam klachten veroorzaken, zoals slecht kunnen lopen; en het kan Parkinson veroorzaken.”

Iedereen is welkom

Bij het Alzheimercafé is iedereen welkom die in aanraking komt met de ziekte. Zo kunnen Alzheimerpatiënten aanschuiven, maar ook mantelzorgers, partners, vrienden, kennissen, kleinkinderen, enz. Op de avond wordt ook een lezing gegeven, met als thema rouw en verliesverwerking. Daarna is er pauze en volgt een interactief programma, waarbij de bezoekers ook kunnen aangeven welke onderwerpen behandeld moeten worden. Over de hele avond is er ook informatie beschikbaar in de vorm van folders en kun je vragen stellen aan de vrijwilligers die de avond organiseren. Ook zijn er medewerkers van Humanitas aanwezig, die aan mantelzorgers tips kunnen geven over hoe ze de zorg kunnen aanpakken en hoe ze ontlast kunnen worden in de zorg.

Laagdrempelig en gezellig