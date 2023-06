Als verplaatsing ’t Pannekoekschip mislukt dan kan kade mogelijk toch terug naar jachthaven

Foto: Google Maps - Streetview

Als de verplaatsing van ’t Pannekoekschip naar de Oosterhaven mislukt, dan is er de mogelijkheid dat de kade toch weer teruggaat naar de jachthaven. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen laten weten.

Van Niejenhuis reageerde daarmee op de vragen van de fracties van het CDA en de VVD. Rik Heiner van de VVD: “Behalve de gemeenteraad kijkt ook de rechter naar de mogelijke verplaatsing van ’t Pannekoekschip. Deze week bleek dat de advocaat van de gemeente namens het gemeentebestuur heeft aangegeven dat de Oosterhaven hoe dan ook het stuk kade kwijtraakt, of er nou wel of geen nieuw pannenkoekenschip komt te liggen. Wij zijn hier erg van geschrokken, en we willen graag weten waarom deze kade niet meer beschikbaar kan worden gesteld aan de Oosterhaven.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Als het onverhoopt niet lukt, dan hebben we een nieuwe situatie”

Wethouder Van Niejenhuis: “Wat hier speelt is dat de gemeente een huurovereenkomst heeft met de exploitant van de jachthaven. Daarnaast is er een aparte, separate, overeenkomst voor de kade. Deze overeenkomst hebben we enige tijd geleden opgezegd, omdat ’t Pannekoekschip op deze plek komt. Die overeenkomst is dus opgezegd en die is er dus ook niet meer. Daarmee hebben we als gemeente de handen vrij om op deze plek ’t Pannekoekschip te situeren. Als dat onverhoopt niet zou lukken, dan hebben we een nieuwe situatie, en dan moeten we kijken wat we met de kade gaan doen.”

Rik Heiner (VVD): “Rare houding van de gemeente”

Heiner: “Maar is de wethouder het niet met mij eens dat het een rare manier is door te zeggen dat u hoe dan ook daar niet mag liggen? Want dat is volgens mij een volgende casus, dat als ’t Pannekoekschip daar niet komt te liggen, dat er gekeken moet worden wat er dan moet gebeuren. Misschien dat de plekken dan terug kunnen naar de Oosterhaven? Ik vind het persoonlijk een rare houding van de gemeente door te zeggen jullie mogen daar hoe dan ook geen gebruik meer van maken.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Niet onze intentie geweest”

Van Niejenhuis: “Ik ben dat wel met meneer Heiner eens. Het is niet de intentie geweest van het gemeentebestuur om het op deze manier te stellen. Mocht het zo zijn, en daar ga ik helemaal niet van uit, dat het niet lukt met ’t Pannekoekschip op deze plek, dan gaan we opnieuw kijken wat we met de kade willen gaan doen, en de Jachthaven heeft er nog steeds interesse in, en er zijn geen andere plannen, dan wil ik best weer met de Jachthaven daar over spreken.”