Alleen Helpman ronde verder, GVAV en Groninger Boys uitgeschakeld

Foto: Andor Heij

GVAV Rapiditas heeft de eerste ronde in de nacompetitie voor promotie in het zondagvoetbal niet overleefd. Helpman nam de eerste horde wel. Groninger Boys blijft derdeklasser.

GVAV Rapiditas speelde voor promotie naar de vierde divisie en moest naar het Limburgse Echt. GVAV verloor daar met 3-1 van EVV, de nummer 13 van de vierde divisie B. GVAV kreeg voor de pauze een paar kleine mogelijkheden. Maar vlak voor rust scoorde EVV snel achter elkaar twee keer. Jordi Beelen en Bjorn Stassen waren de doelpuntenmakers. Na de thee kwam GVAV terug tot 2-1 via Ingmar Liezenga, die zich tussen twee verdedigers door wurmde en met een lob scoorde. GVAV zocht de aanval en gaf dus achterin de nodige ruimte weg. In de slotfase profiteerde EVV er van via Bob Nijsten: 3-1. GVAV speelt daarom ook volgend seizoen in de eerste klasse.

Helpman speelt voor promotie naar de eerste klasse en won de eerste wedstrijd. In Drenthe werd Rolder Boys met 2-1 afgetroefd. Daar leek het eerst niet op, want Rolder Boys was de betere ploeg en kreeg de beste kansen. Helpman nam het initiatief over met een grote kans voor Huub Rudolphy. Na de pauze drong Rolder Boys opnieuw aan, maar Helpman wist de kansen te benutten. Invaller Tim Sanders opende de score na 84 minuten. Kevin Hofman maakte er 2-0 van. Direct daarna maakte Toine Slor het nog even spannend. 2-1. Helpman speelt donderdag in de tweede ronde thuis tegen Valthermond.

Groninger Boys blijft derdeklasser. In Friesland werd in de nacompetitie voor promotie met 3-0 verloren van Oerterp. Lars Boonstra opende de score na een hoekschop. In de slotfase scoorde Dennis van Roeden twee keer. “Ik vond ons de betere ploeg”, aldus trainer Freddy de Grooth van Groninger Boys. “Ik had nog gewaarschuwd dat zij vanuit standaardsituaties gevaarlijk waren. Volgens mij scoorde hij de 1-0 met zijn buik. Na de tweede goal was de wedstrijd gespeeld. Maar ik ben trots op mijn ploeg. We hebben een goed seizoen gedraaid en volgend jaar gaan we zeker hoge ogen gooien”.

Groen Geel (zondag) blijft vijfdeklasser. De uitwedstrijd tegen DSC’65 uit Dalerveen werd met 2-1 verloren.