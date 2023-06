Agenten slaan laptopdief in de boeien in binnenstad

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben zaterdagochtend in de binnenstad een winkeldief kunnen arresteren. Dat meldt de politie op sociale media.

De persoon had uit een winkel een iPad en een MacBook gestolen. Medewerkers zagen het gebeuren en belden direct de politie. Er volgde een achtervolging, waarbij de persoon in de Ubbo Emmiusstraat, ter hoogte van de kruising met de Coehoornsingel, aangehouden kon worden. De persoon is daarna overgebracht naar het politiebureau.

De laptop en de tablet zijn teruggebracht naar de winkel. De politie doet verder onderzoek in de zaak.