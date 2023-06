Agenten richten dienstwapen en stroomstootwapen bij aanhouding man in Korrewegwijk

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben zaterdagavond een 58-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit. Tijdens de aanhouding hebben agenten hun dienstwapen moeten richten.

Rond 22.30 uur was er bij de hulpdiensten een melding binnengekomen dat er een man op de Korreweg zou lopen die vermoedelijk een vuurwapen bij zich zou hebben. Daarop werden meerdere politiewagens naar de locatie gestuurd. Op de Korreweg wordt niemand aangetroffen, waarop een zoekactie wordt gestart. Na een korte zoektocht worden politiemensen aangesproken vanaf een balkon van een woning aan de Antillenstraat. De man op dit balkon voldoet aan het signalement van de persoon die gezocht wordt.

Onderzoek

De man wijst met een voorwerp richting agenten. Omdat de melding was dat er mogelijk een vuurwapen aanwezig is, nemen de politiemensen geen enkele risico. Zij richten hun dienstwapen en een stroomstootwapen op de man. De agenten roepen de man meerdere keren aan en het lukt om contact met hem te krijgen. Hij werkt mee, en wordt aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau. In de woning wordt geen vuurwapen aangetroffen. Het onderzoek gaat zondag verder, waarbij de man ook verhoord zal worden.

Camerabeelden

Mensen die meer informatie hebben, die iets gezien hebben, of die mogelijk in bezit zijn van camerabeelden, die kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Anoniem informatie delen kan via telefoonnummer 0800 7000.