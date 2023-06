Stadjer (18) krijgt celstraf en jeugd-tbs voor schieten op woning aan Radiumstraat

Foto: Patrick Wind, 112groningen

Een schietpartij aan de Radiumstraat in Groningen kost een achttienjarige jongeman uit Groningen 256 dagen jeugddetentie en jeugd-tbs. De jongeman schoot in januari vorig jaar op een woning in de straat, waarschijnlijk vanwege een conflict over gestolen drugs.

De jongeman wordt ook veroordeeld voor de handel in verdovende middelen en het stelen van een dure zonnebril onder dreiging van een vuurwapen. Dat gebeurde na de vrijlating van de jonge Stadjer, in afwachting van zijn proces rond de schietpartij. De Stadjer had toen een enkelband om en stond onder toezicht.

De jonge Stadjer wordt ook veroordeeld voor het opzettelijk veroorzaken van een verkeersongeluk in mei vorig jaar. Bij dit ongeluk raakte een agent gewond toen hij probeerde om de jongen aan te houden. Tijdens een achtervolging op de fiets stuurde de jongen volgens de rechter bewust richting de agent, waardoor deze tegen een geparkeerde auto botste en zijn pink brak. Na dit incident bleef de jonge Groninger achter slot en grendel tot zijn proces.

De rechtbank besloot, zoals het Openbaar Ministerie twee weken terug al eiste, om de Stadjer niet terug te sturen naar een jeugdgevangenis. De jonge Groninger is zwakbegaafd, lijdt aan verschillende stoornissen en is verslaafd aan cannabis. De rechtbank kiest daarom voor een langdurige behandeling voor de Stadjer en wil deze meteen laten beginnen, zodat de Groninger na zijn jeugd als crimineel een frisse start kan maken. De celstraf die de rechtbank oplegde was daarom gelijk aan het voorarrest van de jonge Groninger.