Aannemer maakt omhoog geduwde Ossenmarkt weer vlak

Foto: Wouter Holsappel

Een bedrijf is dinsdag begonnen met het herstel van de Ossenmarkt, in opdracht van de gemeente. De werkzaamheden zijn nodig, omdat de parkeergarage onder het plein de stenen er bovenop omhoog duwde.

De parkeergarage onder de Ossenmarkt zorgt al sinds de opening in 1999 voor oneffenheid van het bovenliggende marktplein. De klei onder de parkeergarage zet langzaam uit, waardoor de draagconstructie van de garage een deel van de Ossenmarkt omhoog duwt. Daarom besloot de eigenaar van de parkeergarage (Q-Park) in 2020 al om de draagkolommen onder de garage tien centimeter in te korten.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is een aannemer deze week begonnen om het omhoog geduwde gedeelte van het plein weer te vereffenen. Uiterlijk tot en met donderdag wordt er gewerkt op de Ossenmarkt.