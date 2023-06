Aannemer begonnen met versterking Berkenhof in Ten Boer

Foto via Gemeente Groningen

Een aannemer is deze week gestart met de versterking van woonzorgcentrum De Berkenhof in Ten Boer. Daarmee gaat de versterking van het woonzorgcomplex in het centrum van het dorp een nieuwe fase in.

Nadat de versterking van de Lindenhof vorig jaar december werd afgerond, is nu de Berkenhof aan de beurt. Rond de ingang van het complex zijn inmiddels steigers. De aannemer heeft de bakstenen in de buitenschil van de achtergevel van het gebouw ook al grotendeels verwijderd. Hier komt een nieuwe muur, die sterk genoeg is voor een aardbeving. De nieuwe betonnen achtergevel krijgt een houten afwerking.

De binnenschil zelf, met daarin de ramen, blijft gewoon zitten. Ook verandert er niets aan de binnenkant van de kamers. Daarmee ziet het er na de versterkingsoperatie weer net zo uit als het geweest is.