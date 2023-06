Aanhouding in witwaszaak: “Meerdere kilo’s hennep, harddrugs, dure auto en geld in beslag genomen”

Foto via Politie.nl

Agenten hebben afgelopen maandag een 34-jarige man uit Groningen aangehouden die verdacht wordt van witwassen. Dat meldt de politie op sociale media.

De verdachte was enige tijd geleden in beeld gekomen. Dit gebeurde vanwege zijn gedrag in het verkeer en een anonieme melding die bij de politie was binnen gekomen. “Uit ons onderzoek werd duidelijk dat zijn vermogen niet verklaard kon worden. We hadden het vermoeden dat de verdachte geld heeft witgewassen, waarbij het vermogen was behaald door het plegen van misdrijven”, schrijft de politie.

Kluis

Maandag doorzocht de politie de woning van de man in de Floresstraat. Daar werd een tas met meerdere kilo’s hennep erin aangetroffen. Ook werden in de woning handelshoeveelheden harddrugs gevonden. In een kluis werd een fors geldbedrag aangetroffen, en ook lagen er meerdere kilo’s hasj in deze woning. Daarnaast troffen agenten verschillende goederen aan die verwezen naar een woning in Hoogkerk.

Hennepkwekerij

De politiemensen zijn vervolgens ook op deze locatie gaan kijken, en daar werd een in bedrijf zijnde hennepkwekerij gevonden. Deze kwekerij is direct ontmanteld en opgeruimd. Alle verdovende middelen en ook een dure personenauto zijn in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op de bankrekeningen van de man, een televisie, een dure ventilator en verschillende merkschoenen. De verdachte zit nog vast en het onderzoek gaat de komende tijd door.