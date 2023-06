Foto: Sebastiaan Scheffer

“Een nieuwe, praktische en snelle regeling voor de schadeafhandeling.” Zo omschrijft het Instituut Mijnbouwschade Groningen de nieuwe regeling voor veehouders in het aardbevingsgebied met een lekkende mestkelder. Komende zaterdag gaat de regeling van start.

Een groot deel van de boeren in de provincie met betonnen mestkelders heeft scheuren. Ook gemetselde mestkelders worden op den duur poreus, waardoor er grondwater naar binnen lekt. Reparatie kost handenvol geld, maar vaststellen is moeilijk en reparatie is lastig.

De nieuwe regeling van het IMG moet daar verandering in gaan brengen. Een onafhankelijk deskundige beoordeelt de mestkelder en op basis van een raming wordt de schade aan de mestkelder begroot. Als de boer het hier na een gesprek mee eens is, gaat het IMG over tot betalen. Dat proces moet maximaal een half jaar gaan duren. Als boeren het niet eens zijn met de beslissing, kan de veehouder alsnog een uitvoerig onderzoek laten doen. Dat duur wel langer: maximaal anderhalf.

Het IMG stelt bij schade niet te twijfelen of het bevingsschade is of niet, zo lang ze in het gebied liggen waar bevingen van minimaal 10 mm/s zijn geweest. Buiten het gebied gaat het IMG bij schademeldingen wel kijken of aardbevingen de oorzaak zijn.

Het IMG denkt dat er ongeveer 500 mestkelders in de provincie zijn waar deze regeling goed voor is.