Volksvertegenwoordigers en bestuurders uit de hele provincie Groningen doen dinsdag, voorafgaand aan het debat over de parlementaire enquête aardgaswinning, een oproep aan de leden van de Tweede Kamer om de conclusies van het eindrapport over te nemen en meer te doen aan het inlossen van de ereschuld naar de provincie.

Dinsdagmiddag bieden vertegenwoordigers van de Groninger overheden een petitie aan in de Tweede Kamer, waarin de bestuurders Kamerleden vragen het kabinet te dwingen om alle conclusies van het eindrapport ‘Groningers boven gas’ te onderschrijven en over te nemen. Om die boodschap kracht bij te zetten, plaatsten de overheden ook een paginagrote advertentie in het Dagblad van het Noorden.

Daarnaast willen de bestuurders dat de Tweede Kamer het kabinet overtuigt maatregelen te nemen die meer lijken op een fatsoenlijke inlossing van de ereschuld. Dat betekent: altijd vergoeding voor schadeherstel en versterking, het loslaten van aansprakelijkheid en causaliteit, onvoorwaardelijke hulp bij gezondheidsschade en herstel zonder verschillen.

Daarnaast pleiten de bestuurders voor Groningen als eerste aardgasloze provincie en compensatie voor de

energiekosten van de inwoners totdat dat zover is, meer investeringen in de jeugd, leefbaarheid,

voorzieningen in wijken en dorpen en meer geld voor betere bereikbaarheid, een mooier landschap en een klimaatbestendig Groningen.