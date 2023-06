20 jaar 112Groningen.nl: “Ik was één van de eersten die calamiteitenfoto’s online zette”

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Al 20 jaar legt het team van 112Groningen.nl branden, ongelukken en andere calamiteiten vast in beeld en geluid. De site bestaat 20 jaar en was destijds een pionier, zo vertelt oprichter Martin Nuver: ‘Ik was één van de eersten die calamiteitenfoto’s online zette.’



Eigenlijk begonnen de activiteiten al 30 jaar geleden, zo vertelt Nuver. Hij kwam in aanraking met calamiteiten via zijn buurman, die een politiescanner had. Nuver vond het wel interessant om daar naar te luisteren en later kocht hij zijn eigen scanner. Als zo’n calamiteit bij hem in de buurt optrad, ging hij ook wel even kijken. Hij maakte er ook foto’s van. Toen hij er eentje doorverkocht aan Dagblad van het Noorden smaakte dat naar meer en was een passie geboren.

Hij plaatste deze foto’s op een MSN-pagina en merkte dat hij één van de eersten was die dat deed. In 2003 lanceerde hij een echte volwaardige website, met internetadres www.112Groningen.nl.

Vele handen maken licht werk

Na enige tijd boden ook andere fotografen aan om foto’s te maken van calamiteiten en die door te sturen naar Nuver. Hierdoor ontstond een samenwerking van 40 fotografen, wat tegenwoordig is teruggebracht naar ongeveer 23 fotografen. Dit komt doordat deze mensen zijn gaan werken bij diverse hulpdiensten, waaronder brandweer, politie en bij de ambulancedienst, zo vertelt Nuver.

Wat de vrijwillige fotografen verbindt is een bepaalde passie en interesse in hulpdiensten. Naast hun activiteiten voor de website hebben ze in de meeste gevallen ook nog een fulltime baan. Op de momenten dat ze dan vrij zijn gaan ze naar meldingen toe.

Hierbij kan het ook voorkomen dat er heftige situaties op video en beeld moeten worden vastgelegd en hier wordt rekening mee gehouden, zo vertelt Nuver. Vrijwilligers vanaf 16 jaar kunnen zich aanmelden als fotograaf voor de site, maar jongeren onder de 18 worden niet naar calamiteiten gestuurd die mogelijk heftig zijn. “En wanneer dat bij aankomst wel het geval blijkt te zijn, kunnen ze dit aangeven waarna een andere fotograaf naar de locatie gaat”, zegt hij.

Beeldmateriaal is niet alleen voor eigen site

Naast dat het video- en beeldmateriaal te zien is op de eigen website, wordt het ook aangeboden bij omroepen en andere partijen. Op die manier hoeven die zelf niet een verslaggever standby te houden en ook blijft de calamiteitenlocatie overzichtelijker voor hulpdiensten. De beelden worden gebruikt door lokale media, zoals OOG TV en RTV Noord, maar bij grotere calamiteiten is het ook op nationale en internationale media te zien.

Tijd voor een feestje

Een 20-jarig jubileum is natuurlijk reden voor een feestje. Zo gaat Nuver binnenkort met de groep fotografen uit eten en proosten op het jubileum. “Zonder de fotografen ben je natuurlijk nergens”, vertelt hij, “uiteindelijk moet je het samen doen. De laatste tijd ben ik wat meer redactioneel en organisatorisch bezig en samen ben je sterk!”