1500e Mantelzorgkaart van het jaar uitgereikt

Foto: Sarcifilippo via Pixabay (CC0)

De gemeente en Humanitas hebben in Groningen de 1500e Mantelzorgkaart van dit jaar uitgereikt. Dat gebeurde aan mantelzorger Sandra en haar kinderen. Sandra zorgt al jaren voor haar vader.

De Mantelzorgkaart is bedoeld als blijk van waardering vanuit de gemeente en Humanitas. De kaart bevat diverse coupons die mantelzorgers kunnen gebruiken om iets leuks te ondernemen of wat lekkers te halen. Veel Groningse ondernemers verlenen daaraan hun medewerking. Iedereen die langdurig voor een ander zorgt en in Groningen woont, komt in aanmerking voor de kaart.

Wie een mantelzorgkaart aanvraagt, komt in beeld bij het Steunpunt Mantelzorg. Maaike Louwsma van Humanitas: “Veel mantelzorgers weten niet dat inschrijving geheel vrijblijvend is: je hoeft als mantelzorger niet een specifieke (hulp)vraag te hebben. Wel ontvang je na inschrijving nieuws, informatie en uitnodigingen voor activiteiten.”