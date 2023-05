Zware regenval zorgt voor perronverzakking op station Haren, treinverkeer stilgelegd

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Door de hevige regenval zaterdagmiddag bij Haren is het treinverkeer tussen Groningen en Assen stilgelegd. Door de regen is mogelijk een deel van het perron verzakt.

“Bij Haren zijn er verschillende problemen”, vertelt ProRail-woordvoerder Joke van der Cruysen. “Een tunneltje onder het spoor door is blank komen te staan. Hierdoor kunnen mensen niet meer op één van de perrons komen. De gemeente is ingeschakeld om dit tunneltje leeg te pompen. Daarnaast zijn er meldingen van een perronverzakking. Een storingsploeg is op dit moment onderweg om hier onderzoek naar te doen. Vanuit veiligheidsoverwegingen hebben we het treinverkeer tussen Groningen Europapark en Assen stilgelegd.”

“Automobilist is op zoek naar zijn kentekenplaat”

Nieuwsfotografen vertellen dat er in de omgeving van het station veel water in de straten staat. Fotograaf Mike Weening: “Bij het station staan zeker drie auto’s met de motorkap open die vanwege het water schade hebben opgelopen. Een vierde automobilist is op zoek naar zijn kentekenplaat. Die is door het water losgeraakt en weggedreven.”

“Mensen kunnen niet van het perron af”

Rick ten Cate van tencatefotografie.nl: “Op perron twee van station Haren staan verschillende mensen die daar niet weg kunnen. Zij moeten via het tunneltje, maar daar staat veel water in. Het water komt zeker tot je middel als je daar doorheen zou moeten lopen. Op één van de perrons liggen inderdaad verschillende stoeptegels los.”

Volgens ProRail is het treinverkeer tot zeker 18.30 uur gestremd.