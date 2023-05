Zuidelijke ringweg dit weekend dicht tussen Westerbroek en Euvelgunne

De zuidelijke ringweg is dit weekend afgesloten tussen Westerbroek en knooppunt Euvelgunne. Aannemerscombinatie Herepoort voert dit weekend werkzaamheden uit aan de weg.

De weg is sinds vrijdagavond 22.00 uur afgesloten. Overdag is de weg alleen dicht vanuit Hoogezand richting Stad. Wegverkeer richting de oostelijke ringweg wordt omgeleid via de Europaweg, het Damsterdiep en de Rijksweg. Verkeer richting Assen of Drachten rijdt om via Westerbroek, de Europaweg om uiteindelijk via de nieuwe oprit bij de Bornholmstraat verder te rijden.

Tijdens de avonduren is knooppunt Euvelgunne van 22.00 tot 06.00 uur helemaal dicht. De weg is dan in beide richtingen dicht tussen Euvelgunne en de Europaweg. Dit betekent dat de N7 ook in de andere richting, van Westerbroek tot knooppunt Euvelgunne, dicht is. Ook de zuidelijke ringweg is dan in beide richtingen dicht tussen Euvelgunne en de Europaweg. Op de oostelijke ringweg is de toerit vanaf Meerstad richting Hoogezand afgesloten, evenals de toerit vanaf de Rijksweg.

Op maandagochtend 8 mei om 6.00 uur gaat de weg weer open.